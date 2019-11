Azərbaycanda yüksək bal toplayanların faizinə görə məktəblərin reytinqi açıqlandı - SİYAHI

Təhsil eksperti Etibar Əliyev abituriyentlərinin sayına nəzərən yüksək ballılarının faizi daha çox olan 10 təhsil müəssisəsinin (2018-2019-cu tədris ili) adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sırada ən çox paytaxtdakı məktəblərin adı var.

Qeyd edək ki, Heydər Əliyev adına lisey 56-cı yerdə, 160 saylı klassik gimnaziya isə 41-ci yerdə qərarlaşıb.



