Kürdəmirdə maşın qaçıran şəxs həbs olundu

Kürdəmir rayonunda maşın qaçıran şəxs tutulub.

Metbuat.az DİN-in saytına istinadən xəbər verir ki, Kürdəmir Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində noyabrın 15-də şəhər ərazisindən Atakişili kənd sakini Z.Rzayevə məxsus “VAZ-2106” markalı avtomobili qaçırmaqda şübhəli bilinən şəhər sakini E.Kərimov avtomobillə birgə saxlanılıb.



Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.