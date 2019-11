Azərbaycan millisi yenə uduzdu

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi "Avro-2020"nin ilkin seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniya millisi ilə qarşılaşan Azərbaycan yığması 0:2 hesabı ilə məğlub olub.



Qeyd edək ki, milli komandamız turnirdə sonuncu oyununu noyabrın 19-da Qazaxıstan yığmasına qarşı keçirəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.

