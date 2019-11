Azərbaycan buğda idxalını kəskin artırıb

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 294 984,97 min ABŞ dolları dəyərində 1 371 021,99 ton buğda idxal edib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, hesabat dövründə Azərbaycanın idxal etdiyi buğdanın dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 67,6%, həcmi isə 46% artıb.

