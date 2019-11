Azərbaycan və Uelsin start heyətləri - “Avro 2020”

Bu gün "Avro-2020"nin seçmə mərhələsində keçiriləcək Azərbaycan - Uels oyunu üçün start heyətlər açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı tərkibdə çıxacaqlar:



Azərbaycan: Emil Balayev, Anton Krivotsyuk, Bədavi Hüseynov, Bəhlul Mustafazadə, Pavel Paşayev, Riçard Almeyda, Qara Qarayev (k), Şəhriyar Rəhimov, Dmitri Nazarov, Araz Abdullayev, Ramil Şeydayev



Ehtiyat oyunçular: Səlahət Ağayev, Mehdi Cənnətov, Emin Mahmudov, Vüsal İsgəndərli, Ağabala Ramazanov, Elvin Camalov, Şəhriyar Əliyev, Abbas Hüseynov, Renat Dadaşov, Təmkin Xəlilzadə, Cavid Hüseynov



Uels: Ueyn Hennessi, Ben Deyvis, Kris Mefam, Harri Uilson, Qaret Beyl (k), Kiffer Mur, Konnor Roberts, Ethan Ampadu, Tom Lokyer, Joe Morrell, Daniel Ceyms



Ehtiyat oyunçular: Adam Deyvis, Tom King, Kris Qunter, Ceyms Lavrens, Aşley Villiams, Mettyu Smith, Sam Vokes, Aaron Remzi, Dylan Levitt, Tuler Roberts, Rabbi Marondo, Uill Vaulks



Qeyd edək ki, bu gün futbol üzrə 2020-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan və Uels milli komandaları qarşılaşacaqlar. Oyun saat 21:00-da “Bakcell Arena”da başlayacaq.



