Azərbaycan millisi Uelsə uduzdu Yenilənib

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan millisi "Avro-2020"nin seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikola Yurçeviçin komandası 9-cu turda Uels yığması ilə qarşılaşıb. Bakıda "Bakcell Arena" stadionunda keçirilən görüş Uelsin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, E qrupunda yer alan hər iki komanda 6 oyun keçirib. Hazırda Uels 8 xalla 4-cü pillədə yer alıb. Azərbaycan yığması isə 1 xalla sonuncudur. Bu nəticə ilə millimiz qrupdan çıxmaq şansını itirib.

