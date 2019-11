Azərbaycan millisi Uelsə uduzur - Yenilənib

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan millisi "Avro-2020"nin seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikola Yurçeviçin komandası 9-cu turda Uels yığması ilə qarşılaşır. Görüş Bakıda "Bakcell Arena" stadionunda keçirilir.

Matçın 10-cu dəqiqəsində qonaqlar hesabı açıb. Uelsin heyətində Kiffer Mur fərqlənib. 35-ci dəqiqədə Harri Uilson hesab arasında fərqi artırıb.



Milli komandamızın start heyətində Emil Balayev, Pavel Paşayev, Bəhlul Mustafazadə, Bədavi Hüseynov, Anton Krivatsyuk, Riçard Almeyda, Dmitri Nazarov, Qara Qarayev, Ramil Şeydayev, Şəhriyar Rəhimov və Araz Abdullayev yer alıblar.



Uels yığmasının ilk on birliyində meydana Ueyn Hennessi, Neyl Teylor, Kris Mepham, Co Rodon, Co Allen, Harri Uilson, Qaret Beyl, Konnor Roberts, Etan Ampadu, Tom Lourens, Daniel Ceyms çıxıblar.



Qeyd edək ki, E qrupunda yer alan hər iki komanda 6 oyun keçirib. Hazırda Uels 8 xalla 4-cü pillədə yer alıb. Azərbaycan yığması isə 1 xalla sonuncudur. Bu nəticə ilə millimiz qrupdan çıxmaq şansını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.