Gəncədə ana və oğlu dəm qazından zəhərləndi

Gəncə şəhərində dəm qazından zəhərlənmə olub.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, şəhər sakini, 34 yaşlı Gülnaz Tahirova və onun 9 yaşlı oğlu Rəsul Tahirov dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə Gəncə şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına gətirilib. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib, hazırda vəziyyətlərinin orta-ağır olduğu bildirilir.

