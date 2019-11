Azərbaycanlı məşhur xəstəxanaya yerləşdirildi

Azərbaycanın tanınmış şairi Aqşin Yenisey xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şairin yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, A.Yenisey mədə qanaxması diaqnozu ilə ciddi həkim nəzarətinə alınıb.

