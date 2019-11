Zəngli saatla oyanmaq bu xəstəlikləri yaradır - ARAŞDIRMA

Zəngli saatla oyanan insanlar zamanla bir sıra problemlərlə üzləşə bilərlər.

Metbuat.az bildirir ki, araşdırmalar bu səsin nəinki narahat, həm də sağlamlığa zərərli olduğunu söyləyir.

Tədqiqatçılar yuxunu 5 mərhələyə bölürlər.

Burada oyanmanın ən dəqiq mərhələləri isə 1, 2 və 5-ci mərhələlərdir.

Əksinə, bu mərhələlərdən kənarda oyanmaq, insan bədənini stresə salır, daha sonra narahat yuxuya səbəb olur.

