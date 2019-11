İranda yüzlərlə insan benzinin bahalaşmasına etiraz etdi

İranda benzinin qiymətinin qaldırılması etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu gün paytaxt Tehranla yanaşı, İsfahan və Şiraz şəhərlərində yüzlərlə insanın iştirakı ilə etiraz aksiyaları keçirilib. Yerli sakinlər benzinin bahalaşmasına etirazlarını bildiriblər.



Qeyd edək ki, ötən gün İranda benzinin qiyməti 50 faiz qaldırılıb. Gözlənilməz bahalaşma vətəndaşlar arasında birmənalı qarşılanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.