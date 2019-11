ABŞ-da silahlı insident: 5 nəfər öldü

ABŞ-ın Kaliforniya ştatında silahlı insident olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə San-Dieqo şəhərində yerləşən şəxsi evlərdən birində baş verib.

İnsident zamanı 5 nəfər həlak olub. Ölənlərdən üçü uşaq, digərləri qadın və kişidir.



Hadisənin təfərrüatı məlum deyil. Polis faktla bağlı araşdırma aparır.

