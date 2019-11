Azərbaycanda qız ərinin sevgilisini küçənin ortasında cəzalandırdı - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə iki qızın davasının görüntüsü yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, qadın qısqanclıq zəminində əri ilə sevgi yaşayan digər xanımı cəzalandırır.



Ərinin məşuqəsini küçədə döyən qadın söyüş söyür və onu saçından tutaraq sürüyür.



Çarəsiz vəziyyətdə qalan qız isə qışqırır və ətrafdakılardan kömək istəyir.



Qeyd edək ki, döyülən qızın 17, döyənin isə 18 yaşı olduğu bildirilir. Qızların qonşu olduğu məlum olub.

