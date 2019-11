SON DƏQİQƏ! Aeroport yolunda dəhşətli qəza - ölən və yaralılar var - VİDEO

Paytaxtın Xəzər rayonunda ağır yol qəzası qeydə alınıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, aeroport yolunda bir neçə avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib.



Hadisə şahidlərinin sözləri görə, Bakı-Mərdəkan yolunda 44 BL 089 dövlət nömrə nişanlı "VAZ 2107"nin sürücüsü yüksək sürətlə hərəkət edib.



İdarəetməni itirən sürücü başqa bir avtomobilə çırpılıb. Qəza zamanı bir neçə maşın da əzilib.



Qəza nəticəsində ölən və yaralıların olduğu bildirilir.



Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.