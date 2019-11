BMT İsraili sərt tənqid etdi

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının şənbə günü baş tutan iclasında İsrail, Kuba və Venesuela tənqid olunub.

Metbuat.az "Bild" nəşrinə istinadən bildirir ki, BMT TŞ-nın şənbə günü keçirilən növbəti toplantısında İsrail-Fələstin münaqişəsinə toxunulub.

Müzakirələr zamanı Almaniya başda olmaqla, bir çox ölkələr İsraili sərt şəkildə tənqid edib.

Təhlükəsizlik Şurası, eyni zamanda Kuba, Venesuela, Küveyt, Tunis, Əlcəzair və Misiri insan hüquq və azadlıqlarının pozulması, insan haqlarının müdafiəsi mövzusunda fəaliyyətsiz qalmalarına görə, tənqid edən qətnamə qəbul edib.

