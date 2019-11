ABŞ Prezidenti Donald Tramp Merilend ştatında yerləşən Uolter Rid adına xəstəxanada tibbi müayinədən keçib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Trampın 2020-ci ildə prezident seçkiləri zamanı vaxtını səmərəli sərf etmək istəməsi olub.



Tibbi müayinənin nəticəsinə görə, Trampın səhhətində heç bir problem aşkarlanmayıb, sağlıq durumu qaydasındadır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.