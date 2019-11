Xaçmazda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəndob-Yalama yolunun Xaçmazın Bakı prospektindən keçən hissəsində “QAZ 24” markalı maşınla “QAZel” markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub.



Hadisə nəticəsində “QAZ 24”ün sürücüsü dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

