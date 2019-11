Əfqanıstanda İŞİD terror təşkilatının üzvlərinə qarşı genişmiqyaslı əməliyyatlar keçirilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Əfqanıstanın Nangarhar əyalətində əməliyyat zamanı 615 İŞİD-çi təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olub.



Məlumatı ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi təsdiqləyib. Bildirilib ki, təslim olanlar arasında qadın və uşaqlar da var.

