"Qarabağ" - "Düdelanj" matçının biletləri satışa çıxarılır

“Qarabağ” klubu UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin altıncı turunda dekabrın 12-si Lüksemburqun "Düdelanj" klubunu qəbul edəcək.

Metbuat.az klubun rəsmi "Facebook" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmanın biletləri sabah saat 12:00-dan etibarən satışa çıxarılacaq. Biletlərin qiymətləri sektorlar üzrə 2, 5, 10, 50 və 75 AZN-dir.



Biletlərin satış məntəqələri:



Qarabağ FK fan-şop (Park Bulvar)



Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun kassaları



Gənclik və 28 Mall (iticket satış məntəqəsi)



ASAN Sumqayıt



İticket.az (onlayn)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.