Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərinin hava limanlarında təxminən 20 aviareys gecikir və ya təxirə salınıb.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, "Domodedovo" hava limanında 5 reys gecikib, 2-si təxirə salıınb. "Vnukovo" hava limanında 7, "Şeremetyevo"da isə 5 reys gecikib.



Aviareyslərin gecikməsi və təxirə salınmasının səbəbi açıqlanmayıb.



