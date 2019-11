Cüdoçularımız Avropa kubokunda 4 medal qazanıblar

Macarıstanda noyabrın 16-da yeniyetmələr arasında start götürən cüdo üzrə Avropa kuboku turniri başa çatıb. Qitə turnirinin ikinci günündə təmsilçilərimiz daha bir medal qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkəmizi yarışda 81 kiloqram çəki dərəcəsində təmsil edən Əlirza Şıxəlizadə finala qədər uğurla irəliləsə də, həlledici mərhələdə Fransa təmsilçisi Aleksandre Tamaya məğlub olaraq gümüş medalla kifayətlənib.



Bununla da medalların sayı dördə çatıb. Yarışların birinci günü Nurlan Kərimli qızıl, Hüseyn Allahyarov (hər ikisi 50 kiloqram) və Aydın Rzayev (60 kiloqram) bürünc medal əldə ediblər.



Azərbaycanın 7 idmançısının qatıldığı Avropa kuboku yarışlarında 31 ölkədən 500-dən çox cüdoçu mübarizə aparıb.

