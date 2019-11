ABŞ Prezidenti Donald Tramp Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) lideri Kimi Çeni Ina nüvəsizləşdirmə üzrə razılığa tezliklə nail olmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri özünün "Twitter"dəki səhifəsində yazıb. ABŞ lideri söz verib ki, onlar tezliklə görüşəcək.



"Cənab sədr, siz sazişi bağlamaq üçün cəld hərəkət etməlisiniz. Tezliklə görüşəcəyik!", - deyə Tramp əlavə edib.

