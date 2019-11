Azərbaycan bayrağına etiraz edən gəncin cavabını belə verdilər - TÜRKİYƏDƏ - VİDEO

9 noyabr Azərbaycanda Bayraq günü kimi qeyd olunub. Bu məqsədlə Azərbaycan Gənclərinin Həmrəyliyi Dərnəyi sosial eksperiment keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, eksperiment Ankaranın ən sıx bölgələrindən olan Kızıla və Güvenparkda baş tutub.



Gənclərdən biri çiyninə Azərbaycan bayrağını asaraq hərəkət etməyə başlayıb. Digər isə ona yaxınlşaraq bayrağı çıxarmağı və bundan narahat olduğunu bildirib.



Ətrafda gəzən insanlar baş verənlərin eksperiment olmasından məlumatlı olmayıb.

Ankara sakinlərinin Azərbaycan bayrağına etiraz edən gəncə münasibəti mənfi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.