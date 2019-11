"Səlahiyyətli üç qurum rəhbərləri yanacaq istehlakını idarə etmək üçün planlı qərar verdilər, bu qərar yerinə yetirilməlidir".

Metbuat.az İRNA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu İranın Ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi deyib.

Yanacağın qiymətinin artmasına görə keçirilən aksiyaları yada salan dini lider etirazçıları sakitliyə və ictimai asayişə çağırıb: "Vətənini sevən ağıllı insan heç vaxt ictimai əmlaka zərər vermir".

