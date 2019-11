Bakının Yasamal rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə “Statistika dairəsi” adlanan ərazidə qeydə alınıb.

Baş verən qəzanın görüntülərini təqdim edirik.

Videodan göründüyü kimi yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil piyada keçidinin üstündən keçən şəxsi vurur və bir neçə metr kənara atır.

