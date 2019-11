Bakıda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsində qeydə alınıb.

“VAZ-2105” markalı və BMW markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində dörd nəfər ölüb. (apa)

