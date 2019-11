Görkəmli Azərbaycan yazıçısı və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin nəticəsi Martin Cavanşiri və oğlu Pşemislav Cavanşiri Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, onların ölkəmizə ilk səfəridir.



Qeyd edək ki, Martin Cavanşiri və Pşemislav Cavanşirini Bakıya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli dəvət edib.

