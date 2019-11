Sumqayıtda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə şəhərin 17-ci mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.



Belə ki, noybarın 16-da səfil həyat tərzi keçirən şəxs yüksək gərginlikli transformator məntəqəsinə daxil olub. Bu zaman onu elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.



Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. (azvision.az)

