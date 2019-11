"Ağ Ev"dən açıqlama: "İran xalqının yanındayıq"

"Ağ Ev"dən İrandakı aksiyalarla bağlı açıqlama yayımlanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, açıqlamada nümayişçilərə qarşı istifadə edilən şiddətli müdaxilə tənqid edilib:

"ABŞ onlara öndərlik etməsi lazım olan rejimə qarşı dinc aksiya təşkil edən İran xalqının yanındadır. Nümayişçilərə qarşı istifadə edilən ölümcül müdaxilə və ağır əlaqə məhdudiyyətlərini qınayırıq".

Qeyd edək ki, İranda nümayişlər benzinin qiymətinin artırılmasına qarşı keçirilir və bu günə kimi 1000 nəfərin həbs edildiyi bildirilir.

