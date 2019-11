Fanatı səhnədə arxasına toxundu, müğənni özünü itirdi - FOTO

Fanatı səhnədə arxasına toxunan müğənni özünü itirib.

Metbuat.az bildirir ki, ötən günlərdə izləyicisi, sadəcə, qadınlardan ibarət olan səhnəyə çıxan Selin Ciğerci səhnədəykən şok anlar yaşayıb.

Belə ki, fanatlarından biri onun arxasını əlləyib. Ciğerci hərəkətə zarafatla qarşılıq verib. Həmin anlar başqa biri tərəfindən lentə alınıb. Sosial mediada paylaşılan görüntüyə fikir birmənalı olmayıb. Bəzi insanlar bunu "təcavüz" bəziləri isə, sadəcə, "maraq" adlandırıb.

Qeyd edək ki, Ciğerci ötən ay futbolçu sevgilisi Gökhan Çıra ilə ailə həyatı qurmuşdu. (buta.ws)

