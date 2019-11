Ağsu rayon Pambıq Məntəqəsinin müdiri Mirfazil Seyidəliyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Seyidəliyev işində yol verdiyi nöqsanlara görə işdən çıxarılıb.

Qeyd edək ki, M.Seyidəliyev Ağsu Rayon İcra Haimiyyətinin sabiq başçısı Ənvər Seyidəliyevin qardaşı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyinin keçmiş rəhbəri Səlim Müslümovun dayısıdır.

M.Seyidəliyev uzun müddət Ağsu Rayon Polis Şöbəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb. (axar.az)

