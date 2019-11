Əməkdar artist Kəmalə Müzəffər qızını gəlin köçürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Banuçiçəyin oğlan toyu Ağdamda baş tutub. Aktrisa məclisdən video paylaşaraq, bu haqda məlumat yazıb.

Rəqsi ilə qonaqları heyrətləndirən Müzəffər "Oğlan toyumuz Ağdamda oldu. O gün olsun, o torpaqlarda qələbə rəqsi edək" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl banuçiçəyin Bakıda da toyu olmuşdu. (axşam.az)

