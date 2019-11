Digah və Mehdiabadda elektrik enerjisinin verilməsində qısamüddətli fasilə yaranacaq.

"Azərişıq"dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, noyabrın 18-də 35/6 kV-luq yarımstansiyada yenidənqurma işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar Digah və Mehdiabadda saat 12:00-dan 15:00-dək elektrik enerjisinin verilməsində qısamüddət

