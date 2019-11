Hacı Nuran Hüseynov paylaşımı ilə yenə diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur komediya aktyoru Cem Yılmazın dünən baş tutan konsertində iştirak edən teleaparıcı onunla və Portuqaliya krallığının vəliəhdi Yasəmin Taviera ilə foto paylaşıb.

Yasəmin artıq bir neçə müddətdir Bakıdadır.

Hacı Nuran eyni zamanda Cem Yılmazla çəkdirdiyi fotonu ayrıca paylaşaraq belə yazıb: "Bütün Azərbaycanın gözlədiyi şəkil".

