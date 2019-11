Miri Yusif Cem Yılmazla görüşüb cavabını verdi - FOTO

"Düzdür bu gün tanış olduq, amma zarafatımız dünəndən var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Miri Yusif instaqramda Cem Yılmazla paylaşdığı fotosuna yazıb. Türkiyəli aktyorun dünənki konsertində iştirak edən sənətçi stand-up-ın möhtəşəm keçdiyini qeyd edib.

Xatırladaq ki, Cem Yılmaz konsertindən əvvəl jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Miri Yusifi dinlədiyini "Bir həftə Bakıda qalsam, Miri Yusif kimi Xalq artisti" olaram demişdi.

Daha sonra isə konsertində "Məndən bir dənədir" adlı mahnısını ifa etmişdi. (publika.az)

