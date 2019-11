Evdən meyiti tapılan müəllimin ölüm səbəbi bilindi

Cəlilabad rayonunda kirayə yaşadığı evdən meyiti tapılan gənc müəllimin səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yardımlı rayon sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Zəfər Şirzad oğlu Miriyevin ilkin ölüm səbəbinin pnevmoniya olduğu bildirilir.



Qeyd edək ki, rayonun Maşlıq kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyən Z.Mİriyevin kirayə qaldığı evdə meyidi aşkar edilib.

Məlumata görə, mərhumun atası oğluna dəfələrlə zəng etsə də, telefona cavab verməyib. Daha sonra atası ev sahibinə zəng vurub. Ev sahibi də müəllimi ölü vəziyyətdə aşkar edərək, müvafiq orqanlara məlumat verib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Report)

