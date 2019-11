“Lotu Quli”nin adamı tutuldu - RUSİYADA

Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FTX) “qanuni oğru” Nadir Səlifovun (“Lotu Quli”) rəhbərlik etdiyi cinayətkar dəstənin üzvünün saxlanması barədə məlumat yayıb.

Metbuat.az bildirir ki, Moskva müxbirinin yerli mətbuata istinadən verdiyi xəbərə görə, Samara vilayətinin Federal Təhlükəsizlik Xidməti İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Nadir Səlifovun rəhbərlik etdiyi mütəşəkkil etnik cinayətkar qrupun üzvü saxlanılıb.

Saxlanılan şəxsin 1962-ci il təvəllüdlü Ukrayna vətəndaşı olduğu və Gürcüstan tərəfindən qətl işinə görə beynəlxalq axtarışa verildiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Rusiya İstintaq Komitəsi və Daxili İşlər Nazirliyi Nadir Səlifov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 201.1-ci maddəsi (cinayətkar iyerarxiyada yüksək mövqe tutmaq) ilə cinayət işi başlayıb. İstintaqın məlumatına görə, Nadir Səlifov Rusiyadan kənarda yaşasa da, cinayətkar aləmdəki nüfuzundan istifadə edərək Moskva və Rusiyanın digər regionlarında cinayətkar fəaliyyətlə məşğul olub.

Rusiyadan kənarda gizləndiyi bildirilən Nadir Səlifov 2017-ci ildən beynəlxalq axtarışa verilib və onun barəsində məhkəmə qiyabi həbs qərarı çıxarıb.

Rusiya KİV-in məlumatına görə, Nadir Səlifov sonradan soyadını dəyişdirərək İsmayılov edib. (apa)

