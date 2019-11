Babamın Azərbaycanda bu qədər əhəmiyyətli şəxs olduğunu bilmirdim - Cəlil Məmmədquluzadənin nəticəsi

Babam Cəlil Məmmədquluzadə haqqında məlumatım olsa da, onun Azərbaycanda bu qədər əhəmiyyətli şəxs olduğundan xəbərdar deyildim.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında yazıçı-dramaturq, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin nəticəsi Martin Cavanşiri bildirib.

O qeyd edib ki, Azərbaycana ilk dəfədir səfər edir və ölkəyə heyran olub:

“Azərbaycan haqqında təəssüratlarım belədir ki, Azərbaycan həm müasirdir, həm də ənənələrə, mədəniyyətə bağlı olan ölkədir. Ümid edirəm, səfərimiz davamlı olacaq”.

Qeyd edək ki, M.Cavanşiri mühəndisdir. (oxu.az)

