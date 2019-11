Xalq artisti Ramiz Novruz əməliyyat olunub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktyor bu haqda "X maqazin"ə açıqlamasında deyib.

"Ağ ciyərimdən əməliyyat olundum. Heç kimə demədim. İstəmədim insanlar bilsin. İndi yaxşıyam", - R.Novruz açıqlamasında söyləyib.

