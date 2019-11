Azərbaycanda vəkil vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə 20 saylı Vəkil Bürosunun sədri İlhamə Həsənova məlumat verib.

İ.Həsənova qeyd edib ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Bakı şəhəri 20 saylı Vəkil Bürosunun vəkili İsmayıl Əhməd 59 yaşında ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

O, uzun müddətdir ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

Qeyd edək ki, İ.Əhməd 12 il vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olub. (Report)

