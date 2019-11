2019-cu ilin səkkiz ayı ərzində Rusiyada korrupsiya faktları ilə bağlı ölkə büdcəsinə vurulan ziyan təxminən 102 milyard rubl təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Rusiya polisi” jurnalı məlumat yayıb.



Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Dmitri Sevastyanovun sözlərinə görə, 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında 18,4 min korrupsiya cinayəti müəyyən edilib.



O, qeyd edib ki, ölkədə min vəzifəli şəxs korrupsiya faktına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

