Pərvin Abıyeva tanınmış məmurdan danışdı: "Zəng edib dedi ki...

"Maşın" şounun ikinci iştirakımdan sonra çox tanınmış məmur tərəfindən zəng gəldi ki, sizə bahalı avtomobil hədiyyə edir. Qəbul etmədim, həmin an sevdiyim insan da yanımda idi. Bu mənim xatekterimə uyğun deyil.



Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri Pərvin Abıyeva deyib.

"Adınız daha çox məmur övladları ilə hallanır" sualına isə o, belə cavab verib:



"Tanınmışlar içində ən çox mənim adım məmur övladları ilə hallanır. Mən bununla qürur duyuram. Sevinirəm ki, məni məmur övladları ilə bir tuturlar. Daha demirlər ki, Pərvinin məmur sevgilisi var, "həci"si var və ya 40-50 yaşlı biznesmenlə sevgilidir. Qoy desinlər ki, məmur övladı və ya biznesmən övladı ilə sevgilidir. Çünki bu adamlar öz pullarını yox, atalarının pulllarını yeyir. Deyə bilməzlər ki, Pərvinə pul vermişik, nəsə almışıq. Bu kimi sözlər mənə yaddır. El dili ilə deyə bilərəm ki, heç bir kişinin başı üçün deyil ki, desin Pərvinə maşın, ev və ya digər bahalı hədiyyə etmişəm. "Maşın" şounun ikinci iştirakımdan sonra çox tanınmış məmur tərəfindən zəng gəldi ki, sizə bahalı avtomobil hədiyyə edir. Qəbul etmədim, həmin an sevdiyim insan da yanımda idi. Bu mənim xatekterimə uyğun deyil"... (azxeber.com)

