Baku Live verlişinin aparıcısı Mələk Heydərova öz şəxsi həyatı barədə maraqlı açıqlama verb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mələk Heydərova öz həyatında hələ heç bir kişiyə yer vermədiyini deyib.

“İnandırım ki, əgər mənim həyatımda kimsə olsa, bunu bütün Azərbaycan biləcək.

Çünki sevgini gizlətmək düzgün deyil” – aparıcı qeyd edib. Daha ətraflı videonu sizə təqdim edirik.

