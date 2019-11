İsrail beynəlxalq hüquqa zidd hərəkət etmir - Pompeo

ABŞ artıq İordan çayının qərb sahilində İsrailin məskunlaşma siyasətinin beynəlxalq qanunları pozduğuna inanmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət katibi Mayk Pompeo jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə məlumat verib.

“Prezident Donald Tramp administrasiyası Barak Obama administrasiyasının İsrail yaşayış məntəqələrinin salınmasına münasibətini nəzərdən keçirir. Qərb sahilində İsrail mülki yaşayış məntəqələrinin inşası beynəlxalq hüquqa zidd deyil”, - Pompeo belə deyib.

Pompeo, həmçinin bildirib ki, İsrailin işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında məskunlaşması ilə bağlı ABŞ-ın yeni qərarı İordan çayının qərb sahilinin statusuna şamil edilmir. (apa)

