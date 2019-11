Azərbaycan Respublikasının sabiq Baş naziri Novruz Məmmədovun yeni vəzifəyə təyin olunacağı gözlənilir.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, yerli saytlardan birinə verilən məlumatda bildirilir ki, N.Məmmədov bu gün Azərbaycan Dillər Universitetinə prorektor təyin olunacaq.

Qeyd edək ki, keçmiş Baş nazir fransız dili üzrə mütəxəssisdir. (modern.az)

