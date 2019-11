Xəzər TV-də yayımlanan "Səni axtarıram" verilişində bir elan verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əhədova Nuranə Eldar qızı evdən çıxıb və geri qayıtmayıb.

Məlum olub ki, Nuranə yarım kilo qızılı və 7600 manat pulu evdən götürüb, türk sevgilisi ilə Türkiyəyə qaçıb.

Ailə üzvləri qızın Instagram-da sevgilisi ilə paylaşımlar etdiyini bildirib.

