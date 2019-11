Azad Azərbaycan Televiziyasının (ATV) sevilən aparıcısı Lalə Azərtaş canlı yayımda çətin duruma düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xəbərlər proqramının aparıcısını canlı yayım zamanı milçək sınağa çəkib.

Aparıcının başına qonan milçək süjet efirə gedənə kimi orada qalıb. Bir müddət sonra milçək studiyadan kənarlaşdırılıb.

