Tanınmış müğənni Afət Fərmənqızı həyatının ən ağır itkisindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni ATV-də yayımlanan “Şou ATV” verilişində bildirib ki, orta məktəbi bitirdiyi gün atasını itirib:

“Mayın 24-də evdə tort bişirmişdik. “Son zəng” günü idi, səhər oyandım, atam rəhmətə gedib. Beyninə qan sızmışdı”.

Daha ətraflı videodan izləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.