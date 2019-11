Ötən gecə Bakıda döyülmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə saat 22 radələrində Binəqədi rayon, 1-ci mədəndə baş verib. Evinin yaxınlığında döyüldünü deyən 2004-cü il təvəllüdlü Əliyeva Zeynəb Şahvələd qızı təcili yardımla 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb.

Ona alın nahiyəsinin yumşaq toxumalarının əzilməsi diaqnozu qoyulub.

Hazırda həkim nəzarətində müalicə alan Z.Əliyevanın vəziyyəti normaldır.

