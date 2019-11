Türkiyənin Dənizli şəhərində əxlaqsızlıq yuvası aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı 17 əcnəbi qadın saxlanılıb.

Qadınlar ilk öncə tibbi müayinədən keçirilib və barələrində araşdırmalar aparılıb.

İki qadına 290 lire (86 AZN) pul cəriməsi yazılıb.

Qadınların bəziləri ölkələrinə deportasiya edilib.

Qeyd edək ki, saxlanılanlar arasında ruslar, gürcülər və azərbaycanlılar da var.

